Глава уряду Естонії у Києві: Переговори з Росією можливі лише з позиції сили

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у Києві та заявив, що переговори з Росією можливі лише з позиції сили.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як відомо, Міхал 9 грудня перебуває з візитом у Києві, де він вже вшанував пам’ять загиблих воїнів України біля Михайлівського собору разом із лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом.

Також він зустрівся з очільником українського уряду. Під час зустрічі Міхал акцентував, що Естонія щорічно підтримує Україну 0,25% від ВВП країни.

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"Ми продовжуємо закликати наших союзників і партнерів робити те ж саме. Щоб змусити Путіна відмовитися від своїх цілей, переговори з Росією можливі лише з позиції сили", – наголосив він.

Фото: Х

Нещодавно Міхал заявив, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, адже країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Дональда Трампа у США.

В середині листопада уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо відправки Україні нового пакета військової допомоги.