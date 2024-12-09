Глава правительства Эстонии в Киеве: Переговоры с Россией возможны только с позиции силы

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве и заявил, что переговоры с Россией возможны только с позиции силы.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как известно, Михал 9 декабря находится с визитом в Киеве, где он уже почтил память погибших воинов Украины возле Михайловского собора вместе с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем.

Также он встретился с главой украинского правительства. Во время встречи Михал акцентировал, что Эстония ежегодно поддерживает Украину 0,25% от ВВП страны.

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"Мы продолжаем призывать наших союзников и партнеров делать то же самое. Чтобы заставить Путина отказаться от своих целей, переговоры с Россией возможны только с позиции силы", – подчеркнул он.

Фото: Х

Недавно Михал заявил, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС, ведь страны Европы должны сделать больше для защиты Киева и себя после победы Дональда Трампа в США.

В середине ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.