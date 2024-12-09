Глава МВС Німеччини прокоментувала ідею повернення сирійських біженців на батьківщину
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розповіла, чи розглядає влада країни можливість повернення сирійських біженців на батьківщину після падіння режиму Башара Асада.
Її заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".
За словами Фезер, після падіння режиму Асада у багатьох біженців, які знайшли захист у Німеччині, "тепер нарешті з'явилася надія повернутися на батьківщину в Сирію і відновити свою країну".
Але водночас очільниця МВС додала, що ситуація з безпекою в Сирії лишається незрозумілою.
"Тому конкретні варіанти повернення поки що не проглядаються, і було б сумнівно міркувати про них у такій нестабільній ситуації", – зазначила Фезер.
Однак вона вважає правильним рішення Федерального відомства з питань міграції та біженців Німеччини щодо заморозки прийому заяв від сирійців про надання притулку.
"Потім МВС адаптує свою практику ухвалення рішень до нової ситуації", – додала Фезер.
Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.
Після цього у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.