Глава МВД Германии прокомментировала идею возвращения сирийских беженцев на родину

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер рассказала, рассматривают ли власти страны возможность возвращения сирийских беженцев на родину после падения режима Башара Асада.

Ее заявление приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

По словам Фезер, после падения режима Асада у многих беженцев, которые нашли защиту в Германии, "теперь наконец появилась надежда вернуться на родину в Сирию и восстановить свою страну".

Но в то же время глава МВД добавила, что ситуация с безопасностью в Сирии остается непонятной.

Реклама:

"Поэтому конкретные варианты возвращения пока не просматриваются, и было бы сомнительно рассуждать о них в такой нестабильной ситуации", – отметила Фезер.

Однако она считает правильным решение Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев Германии о заморозке приема заявлений от сирийцев о предоставлении убежища.

"Затем МВД адаптирует свою практику принятия решений к новой ситуации", – добавила Фезер.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.