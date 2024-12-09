Politico розповіло про суперечку нової топдипломатки ЄС і Орбана щодо України в НАТО

Нова очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, займаючи попередню посаду прем’єрки Естонії, у липні на саміті НАТО у Вашингтоні вступила у відкриту суперечку з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступив проти членства України в Альянсі.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Коли лідери країн НАТО зібралися у липні на саміт у Вашингтоні, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив їм, а також президенту Володимиру Зеленському, який був присутній, що Україна ніколи не повинна бути прийнята до Альянсу.

За словами одного з присутніх на саміті, це був "дуже грубий" момент.

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Наступною після Орбана мала виступити Каллас. За словами неназваного співрозмовника видання, вона відмовилася від заздалегідь підготовленої промови.

"Вона прямо відповіла Орбану, сказавши, що він помиляється, і що історія і факти свідчать про те, що метою НАТО є уникнення воєн, а не провокування (конфлікту)", – сказав дипломатичний співрозмовник видання.

Після Каллас кілька інших лідерів наслідували її приклад, відкинувши підготовлені їхніми співробітниками промови і виступивши проти Орбана.

У свій перший тиждень на посаді очільниці дипломатії ЄС Каллас вже взяла більш яструбиний тон, ніж її попередник Жозеп Боррель. Вона також змінила тон щодо війни в Україні, написавши в соціальних мережах, що "Європейський Союз хоче, аби Україна перемогла у цій війні".

За даними Politico, Каллас влітку 2021 року завадила колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити Владіміра Путіна на саміт ЄС незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

1 грудня 2024 року Кая Каллас стала Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, очоливши європейську дипломатію. Того ж дня вона прибула з візитом до Києва.

"ЄвроПравда" розповідала Каллас у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.