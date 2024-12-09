Politico розповіло про суперечку нової топдипломатки ЄС і Орбана щодо України в НАТО
Нова очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, займаючи попередню посаду прем’єрки Естонії, у липні на саміті НАТО у Вашингтоні вступила у відкриту суперечку з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який виступив проти членства України в Альянсі.
Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".
Коли лідери країн НАТО зібралися у липні на саміт у Вашингтоні, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив їм, а також президенту Володимиру Зеленському, який був присутній, що Україна ніколи не повинна бути прийнята до Альянсу.
За словами одного з присутніх на саміті, це був "дуже грубий" момент.
Наступною після Орбана мала виступити Каллас. За словами неназваного співрозмовника видання, вона відмовилася від заздалегідь підготовленої промови.
"Вона прямо відповіла Орбану, сказавши, що він помиляється, і що історія і факти свідчать про те, що метою НАТО є уникнення воєн, а не провокування (конфлікту)", – сказав дипломатичний співрозмовник видання.
Після Каллас кілька інших лідерів наслідували її приклад, відкинувши підготовлені їхніми співробітниками промови і виступивши проти Орбана.
У свій перший тиждень на посаді очільниці дипломатії ЄС Каллас вже взяла більш яструбиний тон, ніж її попередник Жозеп Боррель. Вона також змінила тон щодо війни в Україні, написавши в соціальних мережах, що "Європейський Союз хоче, аби Україна перемогла у цій війні".
За даними Politico, Каллас влітку 2021 року завадила колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити Владіміра Путіна на саміт ЄС незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1 грудня 2024 року Кая Каллас стала Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, очоливши європейську дипломатію. Того ж дня вона прибула з візитом до Києва.
"ЄвроПравда" розповідала Каллас у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.