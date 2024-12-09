ЗМІ: Нова глава дипломатії ЄС не дала Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу

Нова очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас під час перебування на посаді глави уряду Естонії завадила колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити Владіміра Путіна на саміт ЄС незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з публікацією, це сталося у червні 2021 року, всього за п'ять місяців перебування Каї Каллас на посаді прем'єр-міністра Естонії.

У той час, як заголовки ЗМІ попереджали про концентрацію російських військ на кордоні з Україною, тодішня канцлерка Німеччини Меркель хотіла запросити Путіна на майбутній саміт лідерів ЄС в Брюсселі.

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Цю ідею підтримав президент Франції Емманюель Макрон, і Меркель мала намір проштовхнути її під час засідання Європейської ради в Брюсселі. Однак Каллас на це не погоджувалася.

"Саміт про що?", – запитала вона, за словами двох дипломатів, у присутності усіх лідерів ЄС. Вона підкреслила, що Путіну не можна довіряти, і його не можна ні задобрювати, ні умиротворювати.

"Для чого це потрібно?", – повторила Каллас, яка у своїй жорсткій позиції могла розраховувати на підтримку кількох інших східноєвропейських країн. Меркель була не в змозі здійснити свій план без згоди всіх колег-лідерів, тому відступила.

Коли німецька канцлерка вийшла з кімнати, Макрон не міг повірити, що нова лідерка маленької країни ЄС наважилася принизити Меркель, яка на той час була головним гравцем у спільноті.

За словами одного з дипломатів, французький президент повернувся до Каллас і, натякаючи на те, що вона може зіткнутися з негативною реакцією, запитав: "Ви все ще будете прем'єр-міністром завтра?".

1 грудня 2024 року Кая Каллас стала Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, очоливши європейську дипломатію. Того ж дня вона прибула з візитом до Києва.

На слуханнях щодо свого призначення Каллас наголошувала на важливості підтримувати Україну і реалістично дивитися на загрози, з якими може зіткнутися Європа.

"ЄвроПравда" розповідала Каллас у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.