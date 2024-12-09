Politico рассказало о споре нового топ-дипломата ЕС и Орбана по Украине в НАТО

Новая руководительница дипломатии Евросоюза Кая Каллас, занимая предыдущую должность премьера Эстонии, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне вступила в открытый спор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который выступил против членства Украины в Альянсе.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

Когда лидеры стран НАТО собрались в июле на саммит в Вашингтоне, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил им, а также президенту Владимиру Зеленскому, который присутствовал, что Украина никогда не должна быть принята в Альянс.

По словам одного из присутствующих на саммите, это был "очень грубый" момент.

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Следующей после Орбана должна была выступить Каллас. По словам неназванного собеседника издания, она отказалась от заранее подготовленной речи.

"Она прямо ответила Орбану, сказав, что он ошибается, и что история и факты свидетельствуют о том, что целью НАТО является избежание войн, а не провоцирование (конфликта)", – сказал дипломатический собеседник издания.

После Каллас несколько других лидеров последовали ее примеру, отвергнув подготовленные их сотрудниками речи и выступив против Орбана.

В свою первую неделю на посту главы дипломатии ЕС Каллас уже взяла более ястребиный тон, чем ее предшественник Жозеп Боррель. Она также изменила тон относительно войны в Украине, написав в социальных сетях, что "Европейский Союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне".

По данным Politico, Каллас летом 2021 года помешала бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пригласить Владимира Путина на саммит ЕС незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

1 декабря 2024 года Кайя Каллас стала Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности, став главой европейской дипломатии. В тот же день она прибыла с визитом в Киев.

"ЕвроПравда" рассказывала о Каллас в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.