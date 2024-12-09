Politico рассказало о споре нового топ-дипломата ЕС и Орбана по Украине в НАТО
Новая руководительница дипломатии Евросоюза Кая Каллас, занимая предыдущую должность премьера Эстонии, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне вступила в открытый спор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который выступил против членства Украины в Альянсе.
Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".
Когда лидеры стран НАТО собрались в июле на саммит в Вашингтоне, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил им, а также президенту Владимиру Зеленскому, который присутствовал, что Украина никогда не должна быть принята в Альянс.
По словам одного из присутствующих на саммите, это был "очень грубый" момент.
Следующей после Орбана должна была выступить Каллас. По словам неназванного собеседника издания, она отказалась от заранее подготовленной речи.
"Она прямо ответила Орбану, сказав, что он ошибается, и что история и факты свидетельствуют о том, что целью НАТО является избежание войн, а не провоцирование (конфликта)", – сказал дипломатический собеседник издания.
После Каллас несколько других лидеров последовали ее примеру, отвергнув подготовленные их сотрудниками речи и выступив против Орбана.
В свою первую неделю на посту главы дипломатии ЕС Каллас уже взяла более ястребиный тон, чем ее предшественник Жозеп Боррель. Она также изменила тон относительно войны в Украине, написав в социальных сетях, что "Европейский Союз хочет, чтобы Украина победила в этой войне".
По данным Politico, Каллас летом 2021 года помешала бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пригласить Владимира Путина на саммит ЕС незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
1 декабря 2024 года Кайя Каллас стала Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности, став главой европейской дипломатии. В тот же день она прибыла с визитом в Киев.
"ЕвроПравда" рассказывала о Каллас в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Каи Каллас во главе дипломатии ЕС.