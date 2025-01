У Польщі привітали припинення транзиту російського газу до Європи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привітав припинення Україною транзиту російського газу.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Сікорський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "витратив мільярди" на будівництво "Північного потоку", аби "обійти Україну і шантажувати Східну Європу загрозою припинення поставок газу".

"Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", – наголосив очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Putin spent billions building Nordstream to circumvent Ukraine and blackmail Eastern Europe with the threat of cutting off gas supplies. Today Ukraine cut off his ability to export gas direct to the EU.

Another victory after the enlargement of NATO by Finland and Sweden.