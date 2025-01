В Польше приветствовали прекращение транзита российского газа в Европу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приветствовал прекращение Украиной транзита российского газа.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Сикорский заявил, что глава Кремля Владимир Путин "потратил миллиарды" на строительство "Северного потока", чтобы "обойти Украину и шантажировать Восточную Европу угрозой прекращения поставок газа".

"Сегодня Украина перекрыла ему возможность экспортировать газ напрямую в ЕС. Еще одна победа после расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции", – подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

Putin spent billions building Nordstream to circumvent Ukraine and blackmail Eastern Europe with the threat of cutting off gas supplies. Today Ukraine cut off his ability to export gas direct to the EU.

Another victory after the enlargement of NATO by Finland and Sweden.