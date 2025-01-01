Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

З 1 січня 2025 року Україна стала 125-тою повноправною державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міжнародний кримінальний суд – це постійний міжнародний суд, що займається розслідуванням, кримінальним переслідуванням та притягненням до відповідальності осіб, звинувачених у скоєнні загальновизнаних міжнародних злочинів.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту.

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Це посилить роль України на міжнародній арені та надасть можливість покращити систему міжнародного правосуддя.

У грудні 2026 року Асамблея держав-учасниць обиратиме нових суддів. Україна зможе висувати свого кандидата і голосувати за інших.

Повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих. Україна зможе впливати на те, як розподілятимуться ці гроші і кому вони дістануться

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Україна ратифікувала Римський статут із заявою за ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не має юрисдикції за ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у середу 21 серпня.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 24 серпня 2024 року.