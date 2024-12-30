Швейцарія головуватиме ОБСЄ у 2026 році

У 2026 році Швейцарія втретє очолить Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), після головування у 1996 та 2014 роках.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії від 30 грудня, передає "Європейська правда".

30 грудня 2024 року Ян Борг, міністр закордонних справ Мальти і чинний голова ОБСЄ, оголосив про обрання Швейцарії головою на 2026 рік.

Швейцарія була обрана країнами-учасницями організації шляхом таємного голосування. Вона візьме на себе перші виконавчі функції вже з 1 січня 2025 року: як член Трійки – у складі голів 2024 (Мальта), 2025 (Фінляндія) та 2026 (Швейцарія) – вона відповідатиме, серед іншого, за відносини з країнами Середземномор'я.

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До завдань Трійки також входить прийняття кадрових рішень.

"Швейцарія перебирає на себе керівництво ОБСЄ у складний для організації час, зумовлений геополітичними подіями та загарбницькою війною Росії проти України.

Той факт, що країна-учасниця ОБСЄ перебуває у стані війни з іншою країною-учасницею, суттєво обмежує простір для маневру організації", – йдеться у повідомленні.

Перебираючи на себе головування, Швейцарія підкреслює, наскільки важливо забезпечити діалог і співпрацю з усіма державами-учасницями, особливо в політично складні часи. Кілька держав-учасниць заздалегідь звернулися до Швейцарії з проханням висунути свою кандидатуру.

ОБСЄ, що базується у Відні та налічує 57 держав-учасниць, є найбільшою у світі організацією з питань регіональної безпеки. Її діяльність зосереджена на подоланні розбіжностей та розбудові довіри.

Швейцарія є членом ОБСЄ з 1973 року, коли в Гельсінкі відкрилася Нарада з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). У 1994 році вона була перейменована в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс 19 грудня офіційно повідомив Мальту, яка нині головує в ОБСЄ, про наміри головувати в Організації у 2026 році.

ОБСЄ перебуває в системній кризі після російського повномасштабного вторгнення в Україну: Росія блокує будь-які неугодні для себе рішення, користуючись тим, що вони мають бути ухвалені консенсусом.

Через це з 2022 року уже двічі зривались терміни зміни керівництва ОБСЄ, компромісу вдалось досягти за мальтійського головування на початку грудня.

Нагадаємо також, що на зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року. Низка країн влаштувала Лаврову демарш.