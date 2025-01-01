"Хто яму риє": Сікорський прокоментував припинення транзиту газу

Голова МЗС Польщі іронічно відреагував на завершення транзиту російського газу територією України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний пост Радослав Сікорський розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Путін побудував "Північний потік", щоб обійти Україну і шантажувати Східну Європу погрозами перекрити газовий кран, а сьогодні Україна заблокувала йому експорт газу напряму в ЄС. Хто яму риє…", – пише польський міністр.

Як відомо, термін дії угоди між Україною та Росією про транзит російського газу завершився у 2024 році.

Реклама:

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

На цьому тлі словацький прем'єр Роберт Фіцо різко критикував Зеленського, писав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони, а також погрожував припинити постачання електроенергії.

Натомість у Єврокомісії запевняють, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну.