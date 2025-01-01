"Кто яму роет": Сикорский прокомментировал прекращение транзита газа

Глава МИД Польши иронически отреагировал на завершение транзита российского газа через территорию Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий пост Радослав Сикорский разместил на своей странице в соцсети Х.

"Путин построил "Северный поток", чтобы обойти Украину и шантажировать Восточную Европу угрозами перекрыть газовый кран, а сегодня Украина заблокировала ему экспорт газа напрямую в ЕС. Кто яму роет…", – пишет польский министр.

Как известно, срок действия соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа завершается в 2024 году.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

На этом фоне словацкий премьер Роберт Фицо резко критиковал Зеленского, писал письма лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.

В Еврокомиссии уверяют, что готовы к прекращению транзита российского газа через Украину.