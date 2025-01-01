Польща: військовий стріляв у цивільне авто

Польський військовий, що знаходився у стані алкогольного сп'яніння, стріляв у цивільний автомобіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.

"Сьогодні вдень у місті Мельник (Підляське воєводство) військовослужбовець 18-ї механізованої дивізії, який виконував завдання в рамках операції "Безпечне Підляшшя", самовільно покинувши територію табору з табельної зброї, обстріляв цивільний автомобіль , після чого сховався в сусідньому лісі", – цитує польке видання повідомленняя Оперативного командування.

Там уточняють –"треті особи внаслідок події не постраждали". Раніше польські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, писали, що в обстріляному автомобілі їхали батько та донька.

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"В результаті негайно проведених розшукових заходів він (нападник – Ред) був негайно затриманий бійцями оперативної групи в Мельнику. За попередніми даними, він перебуває у стані алкогольного сп'яніння",– уточнюють в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, польські військові в рамках операції " Безпечне Підляшшя" охороняють кордон із Білоруссю та зупиняють потік нелегальних мігрантів, організований режимом Лукашенка.