Польша: военный стрелял в гражданское авто

Польский военный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стрелял в гражданский автомобиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Сегодня днем ​​в городе Мельник (Подляское воеводство) военнослужащий 18-й механизированной дивизии, выполнявший задачи в рамках операции "Безопасное Подляшье", самовольно покинув территорию лагеря из табельного оружия, обстрелял гражданский автомобиль, после чего скрылся в соседнем лесу",– польское издание цитирует сообщение Оперативного командования.

Там уточняют – "третьи лица в результате происшествия не пострадали". Ранее польские СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, что в обстрелянном автомобиле ехали отец и дочь.

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"В результате немедленно проведенных розыскных мероприятий он (стрелок – Ред) был немедленно задержан бойцами оперативной группы в Мельнике. По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения", – уточняют в Оперативном командовании.

Напомним, польские военные в рамках операции "Безопасное Подляшье" охраняют границу с Беларусью и останавливают поток нелегальных мигрантов, организованный режимом Лукашенко.