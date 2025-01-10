Уряд Норвегії хоче відновити будівництво нових бомбосховищ

Уряд Норвегії планує підвищити готовність до "найгіршого сценарію" – війни – і відновити будівництво бомбосховищ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре і міністерка юстиції та готовності до надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель у п’ятницю представлять парламенту нову доповідь про повну готовність до стихійних лих.

За даними уряду, з 1998 року в Норвегії не було побудовано жодного бомбосховища. Але війна в Україні показала, що бомбосховища рятують життя. Тому уряд хоче, щоб у Норвегії було більше таких сховищ.

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"Навколо нас більше невизначеності. Ми повинні подбати про цивільне населення на випадок "найгіршого сценарію" з війною чи збройним нападом. У такому випадку сховища є одним із необхідних заходів захисту", – сказала Емілія Енгер Мель.

Зараз уряд пропонує два типи сховищ. Один відповідає сучасним сховищам, які захищають від хімічних і радіоактивних речовин та вибухових речовин з високим потенціалом небезпеки. Там має бути водопостачання, очищення повітря та безпечне електропостачання.

Другий тип укриттів, який зараз пропонує уряд, буде простішим: захист від звичайної зброї. "Це можуть бути гаражі, тунелі метро або інші підземні споруди, які також мають важливу і відмінну функцію в нашому повсякденному житті", – уточнила міністерка.

"Зараз ми фактично встановлюємо вимогу, що будівлі площею понад 1000 квадратних метрів повинні мати сховища", – додала вона.

Великі багатоквартирні будинки повинні знову мати укриття, як це було прийнято до 1998 року. Додаткові витрати складуть близько 30 тисяч крон (понад 2,5 тисячі євро) на людину. Цей рахунок врешті-решт потрапить до поштової скриньки кожного, хто придбає квартиру в новобудові після 1 січня 2026 року.

"Ми багато дізналися про те, як виглядає сучасна війна, і ми також бачимо, що укриття і сховища мають важливе значення для захисту цивільного населення. Ми також змушені мати це у себе в Норвегії, і це має бути частиною готовності країни до майбутнього", – заявила міністерка.

Нагадаємо, Швейцарія хоче оновити свою мережу застарілих ядерних укриттів.

Крім того, у Польщі розробили законопроєкт, покликаний реформувати систему цивільного захисту.