Правительство Норвегии хочет возобновить строительство новых бомбоубежищ

Правительство Норвегии планирует повысить готовность к "худшему сценарию" – войне – и возобновить строительство бомбоубежищ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре и министр юстиции и готовности к чрезвычайным ситуациям Эмилия Энгер Мель в пятницу представят парламенту новый доклад о полной готовности к стихийным бедствиям.

По данным правительства, с 1998 года в Норвегии не было построено ни одного бомбоубежища. Но война в Украине показала, что бомбоубежища спасают жизни. Поэтому правительство хочет, чтобы в Норвегии было больше таких убежищ.

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"Вокруг нас больше неопределенности. Мы должны позаботиться о гражданском населении на случай "худшего сценария" с войной или вооруженным нападением. В таком случае убежища являются одной из необходимых мер защиты", – сказала Эмилия Энгер Мель.

Сейчас правительство предлагает два типа убежищ. Один соответствует современным хранилищам, которые защищают от химических и радиоактивных веществ и взрывчатых веществ с высоким потенциалом опасности. Там должно быть водоснабжение, очистка воздуха и безопасное электроснабжение.

Второй тип укрытий, который сейчас предлагает правительство, будет проще: защита от обычного оружия. "Это могут быть гаражи, тоннели метро или другие подземные сооружения, которые также имеют важную и отличную функцию в нашей повседневной жизни", – уточнила министр.

"Сейчас мы фактически устанавливаем требование, что здания площадью более 1000 квадратных метров должны иметь хранилища", – добавила она.

Большие многоквартирные дома должны снова иметь укрытия, как это было принято до 1998 года. Дополнительные расходы составят около 30 000 крон (более 2,5 тысяч евро) на человека. Этот счет в конце концов попадет в почтовый ящик каждого, кто приобретет квартиру в новостройке после 1 января 2026 года.

"Мы много узнали о том, как выглядит современная война, и мы также видим, что укрытия и убежища имеют важное значение для защиты гражданского населения. Мы также вынуждены иметь это у себя в Норвегии, и это должно быть частью готовности страны к будущему", – заявила министр.

Напомним, Швейцария хочет обновить свою сеть устаревших ядерных укрытий.

Кроме того, в Польше разработали законопроект, призванный реформировать систему гражданской защиты.