Остін про збереження "Рамштайну": цей формат важливий для партнерів

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що питання про збереження формату Контактної групи з питань України вирішуватиме наступна адміністрація, але він є важливим для Києва та партнерів.

Про це він сказав на пресконференції після завершення засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині в четвер, 9 січня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Остіна, "Рамштайн" є важливим "не лише для України, але й для США, для Європи і для всього світу", наголосивши на двопартійній підтримці Конгресу в цьому плані.

"Я сьогодні не раз чув від своїх колег із перших вуст, що вони справді вважають це ("Рамштайн". – Ред.) важливим, і що вони справді вірять, що цей формат відіграв важливу роль", – вказав глава Пентагону.

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Він визнав, що формат Контактної групи з питань України – "очевидно, не єдиний формат, який може працювати", але підкреслив, що партнери "вважають, що це важливо".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.

Міністр оборони України Рустем Умєров також сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.