Испания передаст Украине 10 электрогенераторов и предлагает новый курс для военных ВСУ

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что ее страна вскоре передаст Украине 10 электрогенераторов.

Об этом, как сообщило Минобороны Испании, она заявила во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, передает "Европейская правда".

Министр обороны подтвердила "твердую преданность Испании Украине и безопасности в Европе", проинформировав своих коллег о самых актуальных деталях новых пожертвований и поставок материальных средств.

"Среди них она отметила будущую отправку 10 электрогенераторов, а также предложение новых учебных курсов для личного состава Вооруженных Сил Украины и новую программу гуманитарной помощи украинским семьям, которая начнется в ближайшее воскресенье, 12 января", – говорится в сообщении.

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Роблес также выразила благодарность министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину, который в последний раз принимал участие в этом формате встреч Контактной группы, подчеркнув "его лидерство, преданность и успехи в эффективной координации военной поддержки Украины со стороны более чем 50 стран".

В течение дня Роблес, которую сопровождал генеральный секретарь по вопросам оборонной политики адмирал Хуан Франсиско Мартинес Нуньес, провела двусторонние встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Напомним, Рустем Умеров утверждает, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") уже согласовано и должно состояться в феврале.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вопрос о сохранении формата будет решать следующая администрация, но он является важным для Киева и партнеров.