Стармер прийняв Макрона у заміській резиденції, у центрі розмови була Україна

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

Зустріч Стармера і Макрона відбулася у будинку Чекерc – будівлі 16-го сторіччя за 60 км від Лондона, що вже понад 100 років використовується як заміська резиденція британських прем’єр-міністрів.

"Ця нова двостороння зустріч була зосереджена на міжнародних цілях, Україні, Близькому та Середньому Сході, зміцненні відносин між Сполученим Королівством та Євросоюзом, а також поглибленні відносин, що поєднують Францію і Британію, у контексті майбутнього франко-британського саміту, що планується на літо", – зазначає французька сторона.

This evening at Chequers with Prime Minister @Keir_Starmer.



We reaffirmed our commitment to supporting Ukraine, discussed the situation in the Middle East, the relationship between the United Kingdom and the European Union, and prepared for the upcoming Franco-British Summit. pic.twitter.com/THVaQM7mp4