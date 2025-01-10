Стармер прийняв Макрона у заміській резиденції, у центрі розмови була Україна

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Британії Кір Стармер зустрілися у заміській резиденції британських прем’єрів, Україна була центральною темою їхньої розмови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

Зустріч Стармера і Макрона відбулася у будинку Чекерc – будівлі 16-го сторіччя за 60 км від Лондона, що вже понад 100 років використовується як заміська резиденція британських прем’єр-міністрів.

"Ця нова двостороння зустріч була зосереджена на міжнародних цілях, Україні, Близькому та Середньому Сході, зміцненні відносин між Сполученим Королівством та Євросоюзом, а також поглибленні відносин, що поєднують Францію і Британію, у контексті майбутнього франко-британського саміту, що планується на літо", – зазначає французька сторона.

This evening at Chequers with Prime Minister @Keir_Starmer.



We reaffirmed our commitment to supporting Ukraine, discussed the situation in the Middle East, the relationship between the United Kingdom and the European Union, and prepared for the upcoming Franco-British Summit. pic.twitter.com/THVaQM7mp4 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2025

У комюніке зазначили, що ситуація в Україні була "у центрі розмови".

"Обидва лідери підтвердили прагнення тісно координувати дії з метою підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони підкреслили важливість продовження постачання зброї, необхідної для захисту територій України, та гарантування тривалої фінансової підтримки для України після 2025 року. Також вони підкреслили важливість надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити її від нової агресії", – додають у Єлисейському палаці.

У листопаді повідомляли, що Стармер і Макрон протягом 20 хвилин віч-на-віч говорили про Україну під час візиту британського прем’єра до Парижа.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року з ініціативи Макрона активізувалися розмови про можливість потенційного розміщення в Україні контингенту європейських союзників як одного із запобіжників від нового нападу Росії.

Президент Володимир Зеленський визнав, що на передріздвяних зустрічах у Брюсселі справді обговорювали таку ідею, та що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, Зеленський сказав, що вважає розгортання іноземних контингентів в Україні одним з найкращих інструментів примусу Росії до миру.