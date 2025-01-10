Стармер принял Макрона в загородной резиденции, в центре разговора была Украина
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, Украина была центральной темой их разговора.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Встреча Стармера и Макрона состоялась в доме Чекерc – здании 16-го века в 60 км от Лондона, которое уже более 100 лет используется как загородная резиденция британских премьер-министров.
Great to catch up, President @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/2VBsZLUPy3Реклама:– Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 9, 2025
"Эта новая двусторонняя встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом, а также углублении отношений, объединяющих Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, который планируется на лето", – отмечает французская сторона.
This evening at Chequers with Prime Minister @Keir_Starmer.– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2025
We reaffirmed our commitment to supporting Ukraine, discussed the situation in the Middle East, the relationship between the United Kingdom and the European Union, and prepared for the upcoming Franco-British Summit. pic.twitter.com/THVaQM7mp4
В коммюнике отметили, что ситуация в Украине была "в центре разговора".
"Оба лидера подтвердили стремление тесно координировать действия с целью поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули важность продолжения поставок оружия, необходимого для защиты территорий Украины, и обеспечения длительной финансовой поддержки для Украины после 2025 года. Также они подчеркнули важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы защитить ее от новой агрессии", – добавляют в Елисейском дворце.
В ноябре сообщали, что Стармер и Макрон 20 минут с глазу на глаз говорили об Украине во время визита британского премьера в Париж.
Напомним, в конце 2024 года по инициативе Макрона активизировались разговоры о возможности потенциального размещения в Украине контингента европейских союзников как одного из предохранителей от нового нападения России.
Президент Владимир Зеленский признал, что на предрождественских встречах в Брюсселе действительно обсуждали такую идею, и что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.
Открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, Зеленский сказал, что считает развертывание иностранных контингентов в Украине одним из лучших инструментов принуждения России к миру.