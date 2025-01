Стармер принял Макрона в загородной резиденции, в центре разговора была Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, Украина была центральной темой их разговора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Встреча Стармера и Макрона состоялась в доме Чекерc – здании 16-го века в 60 км от Лондона, которое уже более 100 лет используется как загородная резиденция британских премьер-министров.

"Эта новая двусторонняя встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом, а также углублении отношений, объединяющих Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, который планируется на лето", – отмечает французская сторона.

