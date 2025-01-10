Стармер принял Макрона в загородной резиденции, в центре разговора была Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, Украина была центральной темой их разговора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Встреча Стармера и Макрона состоялась в доме Чекерc – здании 16-го века в 60 км от Лондона, которое уже более 100 лет используется как загородная резиденция британских премьер-министров.

"Эта новая двусторонняя встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом, а также углублении отношений, объединяющих Францию и Британию, в контексте предстоящего франко-британского саммита, который планируется на лето", – отмечает французская сторона.

This evening at Chequers with Prime Minister @Keir_Starmer.



We reaffirmed our commitment to supporting Ukraine, discussed the situation in the Middle East, the relationship between the United Kingdom and the European Union, and prepared for the upcoming Franco-British Summit. pic.twitter.com/THVaQM7mp4 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2025

В коммюнике отметили, что ситуация в Украине была "в центре разговора".

"Оба лидера подтвердили стремление тесно координировать действия с целью поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Они подчеркнули важность продолжения поставок оружия, необходимого для защиты территорий Украины, и обеспечения длительной финансовой поддержки для Украины после 2025 года. Также они подчеркнули важность предоставления Украине гарантий безопасности, чтобы защитить ее от новой агрессии", – добавляют в Елисейском дворце.

В ноябре сообщали, что Стармер и Макрон 20 минут с глазу на глаз говорили об Украине во время визита британского премьера в Париж.

Напомним, в конце 2024 года по инициативе Макрона активизировались разговоры о возможности потенциального размещения в Украине контингента европейских союзников как одного из предохранителей от нового нападения России.

Президент Владимир Зеленский признал, что на предрождественских встречах в Брюсселе действительно обсуждали такую идею, и что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

Открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, Зеленский сказал, что считает развертывание иностранных контингентов в Украине одним из лучших инструментов принуждения России к миру.