Зеленський закликав бути "більш практичними" щодо залучення іноземних військ в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає розгортання іноземних контингентів в Україні одним з найкращих інструментів примусу Росії до миру і закликає бути більш практичними в цій сфері.

Про це він заявив, відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський нагадав, що торік Франція виступила з ідеєю розмістити контингенти партнерів в Україні – щоб наблизити мир.

"Ми всі розуміємо – на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну – і зламати всіх нас, і вас також. Тому наша мета – знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру.

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Я вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним з найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними в тому, щоб зробити це можливим", – заявив Зеленський.

Він також згадав про позитивні сигнали від Великої Британії з цього приводу.

"Ми повинні бути сміливими, і ми повинні запропонувати дійсно сильні інструменти", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі у грудні обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

Раніше керівниця зовнішньополітичної служби ЄС коментувала ідею миротворчої місії в Україні. Також про неї згадували президент Фінляндії та глава МЗС Нідерландів, зазначаючи, втім, що наразі ця ідея є дуже "сирою".