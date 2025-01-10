Прем'єр Литви: даних про литовські товари в оборонній промисловості РФ нема

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що в нього немає інформації про те, що литовські товари можуть бути використані російською військовою промисловістю.

Про це литовський прем’єр сказав після зустрічі міністрів із представниками бізнесу, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ці заяви з’явились на тлі того, як уряд Палуцкаса розглядає можливість послаблення чинної заборони на експорт товарів подвійного призначення в країни, що не входять до ЄС

"Чесно кажучи, у мене немає фактичної інформації про те, що несанкціоновані товари подвійного призначення якимось чином використовуються в (російській військовій) промисловості", – сказав Палуцкас.

Реклама:

Він повторив свою думку про те, що заборона, ухвалена попереднім урядом і запроваджена в січні, є нераціональною.

Вона зачіпає експорт товарів подвійного призначення на літаках в усі країни, крім 10 країн, що не входять до ЄС.

Раніше повідомляли, що новий уряд Литви прагнутиме пом'якшити заборону на експорт товарів подвійного призначення, запроваджену попереднім кабінетом міністрів.

Попередній литовський уряд заборонив експорт розширеного переліку товарів, які можуть бути використані Росією у військових цілях, включаючи промислові центрифуги, пристрої для фільтрації та очищення рідин або газів, а також різні компоненти автомобілів і тракторів.

Ці товари також заборонено перевозити повітряним транспортом по всьому світу, за винятком Європейського Союзу та кількох країн-партнерів.

Палуцкас також заявив про намір співпрацювати з Україною у питанні контролю за експортом товарів подвійного призначення.