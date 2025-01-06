Литва проситиме Україну допомогти з контролем експорту товарів подвійного призначення

Литва має намір співпрацювати з Україною у питанні контролю за експортом товарів подвійного призначення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив литовський прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас, якого цитує LRT.

Він назвав запроваджені попереднім урядом обмеження на експорт товарів подвійного призначення до третіх країн "дурними".

Водночас Палуцкас має намір співпрацювати з Україною, щоб з'ясувати, чи використовується литовська продукція Росією на фронті.

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"Ми напишемо відповідальним українським органам безпеки, щоб, якщо на фронті будуть знайдені якісь компоненти литовського виробництва, вони надали нам цю інформацію, і можна було б прийняти реальні рішення про реальну заборону експорту", – сказав литовський прем’єр.

За його словами, рішення колишнього уряду, прийняте в грудні, є нелогічним і ірраціональним, і не посилює контроль за чинними міжнародними санкціями проти Росії.

"Воно нічого не забороняє і нічого не дозволяє. Це просто заборона на вид транспорту – що це не можна робити літаком, але це можна робити вантажівкою. Ми говоримо про те, щоб виправити ці дурниці і перекласти відповідальність на експортера", – зазначив Палуцкас.

Раніше повідомляли, що новий уряд Литви прагнутиме пом'якшити заборону на експорт товарів подвійного призначення, запроваджену попереднім кабінетом міністрів.

Попередній литовський уряд заборонив експорт розширеного переліку товарів, які можуть бути використані Росією у військових цілях, включаючи промислові центрифуги, пристрої для фільтрації та очищення рідин або газів, а також різні компоненти автомобілів і тракторів.

Ці товари також заборонено перевозити повітряним транспортом по всьому світу, за винятком Європейського Союзу та кількох країн-партнерів.

Варто зазначити, що з 11 листопада литовська митниця посилила контроль за товарами подвійного призначення, які задекларовані як експорт з країн ЄС.