Премьер Литвы: данных о литовских товарах в оборонной промышленности РФ нет

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что у него нет информации о том, что литовские товары могут быть использованы российской военной промышленностью.

Об этом литовский премьер сказал после встречи министров с представителями бизнеса, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Эти заявления появились на фоне того, как правительство Палуцкаса рассматривает возможность ослабления действующего запрета на экспорт товаров двойного назначения в страны, не входящие в ЕС

"Честно говоря, у меня нет фактической информации о том, что несанкционированные товары двойного назначения каким-то образом используются в (российской военной) промышленности", – сказал Палуцкас.

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Он повторил свое мнение о том, что запрет, принятый предыдущим правительством и введенный в январе, является нерациональным.

Он затрагивает экспорт товаров двойного назначения на самолетах во все страны, кроме 10 стран, не входящих в ЕС.

Ранее сообщалось, что новое правительство Литвы будет стремиться смягчить запрет на экспорт товаров двойного назначения, введенный предыдущим кабинетом министров.

Предыдущее литовское правительство запретило экспорт расширенного перечня товаров, которые могут быть использованы Россией в военных целях, включая промышленные центрифуги, устройства для фильтрации и очистки жидкостей или газов, а также различные компоненты автомобилей и тракторов.

Эти товары также запрещено перевозить воздушным транспортом по всему миру, за исключением Европейского Союза и нескольких стран-партнеров.

Палуцкас также заявил о намерении сотрудничать с Украиной в вопросе контроля за экспортом товаров двойного назначения.