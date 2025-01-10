У МЗС Литви кажуть, що країні потрібне функціонуюче посольство в Пекіні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс каже, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

Про це він сказав журналістам після зустрічі зі своїм естонським колегою Маргусом Тсахкною у Таллінні, цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як заявив Будріс, Литва повинна мати посольство у Пекіні, якщо хоче, аби Китай мав своє посольство.

"Я зацікавлений в тому, щоб нормалізувати відносини до такого рівня, щоб ми могли взаємодіяти так, як це описано в різних конвенціях, дипломатичних договорах і в рамках міжнародних традицій дипломатичних відносин", – акцентував він.

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Відносини Литви з Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Будріс, однак, наполягає, що не дії Литви стали причиною погіршення двосторонніх відносин.

"З нашого боку, я не відчуваю, що ми створили ці обставини. Політика Литви щодо Китаю не є ні старою, ні новою, ми продовжуємо розширювати наші відносини в Індо-Тихоокеанському регіоні і розглядаємо це як альтернативу розвитку відносин з країнами, які поважають демократію, поважають верховенство права, поважають ділову поведінку і не несуть різного роду загроз, які можуть бути реалізовані через залежність", – акцентував топдипломат Литви.

22 листопада прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм, але наголосив, що це не означає м’якшого ставлення до дій китайської влади.

Вже наприкінці листопада Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.

Тоді Палуцкас заявив, що йому не повідомили про таке рішення.

У Китаї своєю чергою висловили обурення цим рішенням і пригрозили Литві заходами у відповідь.