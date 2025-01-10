У "Придністров'ї" продовжили режим надзвичайного стану в економіці

Режим надзвичайного стану в економіці невизнаного Придністров'я, запроваджений з 11 грудня 2024 року строком на 30 днів, продовжили ще на такий самий термін.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на місцеві ЗМІ, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, "влада" невизнаного Придністров'я у п’ятницю, 10 січня, затвердила підписаний лідером Вадимом Красносельським указ, який продовжив надзвичайний економічний стан до 8 лютого.

Зазначимо, надзвичайний стан в економіці було введено внаслідок припинення поставок російського газу. У Молдові ще з середини грудня діяв режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

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1 січня 2025 року, після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. А 8 січня невизнаному Придністров’ї заявили, що запасів газу в регіоні має вистачити ще на 24 дні. Станом на 10 січня – це близько 22 днів.

Із 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.