В "Приднестровье" продлили режим чрезвычайного положения в экономике

Режим чрезвычайного положения в экономике непризнанного Приднестровья, введенный с 11 декабря 2024 года сроком на 30 дней, продлили еще на такой же срок.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на местные СМИ, передает "Европейская правда".

Как сообщается, "власти" непризнанного Приднестровья в пятницу, 10 января, утвердили подписанный лидером Вадимом Красносельским указ, который продлил чрезвычайное экономическое положение до 8 февраля.

Отметим, чрезвычайное положение в экономике было введено вследствие прекращения поставок российского газа. В Молдове еще с середины декабря действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

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1 января 2025 года, после прекращения подачи газа в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи.

С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.