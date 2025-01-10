В уряді Франції нарешті підготували проєкт бюджету на 2025 рік

Новий міністр фінансів Франції Ерік Ломбард представить бюджетні пропозиції прем'єр-міністру Франсуа Байру в суботу, 10 січня, після тижня з опозиційними партіями.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Ломбарда цитує агентство Bloomberg.

Глава Мінфіну Франції поспілкувався з журналістами після тижневих переговорів, які мали на меті скласти проєкт бюджету на 2025 рік з урахуванням вимог опозиції та намірами скоротити дефіцит, який нині становить 6,1%.

Міністр фінансів Франції раніше говорив, що прагнутиме забезпечити дефіцит бюджету на рівні "трохи вище 5%".

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"Ми слухали, ми обговорювали. Завтра ми надішлемо прем'єр-міністрові резюме цієї роботи і наші висновки – і він, звичайно ж, ухвалить рішення", – сказав він.

Міністерка бюджету Франції Амелі де Моншален на пресконференції заявила, що опозиційні партії на переговорах погодилися з необхідністю негайного ухвалення бюджету.

Перед урядом Байру стоять численні виклики, насамеред погодження бюджету на 2025 рік так, щоб не налаштувати проти себе парламент, де соратники Макрона не мають більшості. Відсутність компромісу щодо бюджету стала одним з ключових факторів повалення попереднього уряду Мішеля Барньє.

Соціалісти в парламенті вже погрожували ініціювати вотум недовіри уряду Байру, якщо той не піде на ключову поступку – коригування непопулярної пенсійної реформи.

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