В правительстве Молдовы повторили, что готовы помочь Приднестровью с решением энергокризиса

Правительство Молдовы "открыто и готово поддержать" жителей Приднестровья, которые столкнулись с энергетическим кризисом из-за прекращения поставок газа российским "Газпромом".

Об этом говорится в заявлении представителя молдавского правительства Даниэла Водэ, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Кишинев предложил несколько решений для предотвращения энергетической и гуманитарной катастрофы в регионе, включая закупку газа из альтернативных источников.

"Решения существуют, но неконституционная власть Приднестровья отказывается от диалога и распространяет ложную информацию, обвиняя всех, кроме тех, кто создал этот кризис и "перекрыл вентиль", – отметил Водэ.

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Представитель правительства Молдовы подчеркнул, что энергетический шантаж, организованный Россией в Приднестровском регионе, должен прекратиться.

1 января 2025 года, после прекращения подачи газа в Приднестровье отключили центральное отопление в городах, а газ остался только для приготовления пищи. А 8 января в непризнанном Приднестровье заявили, что запасов газа в регионе должно хватить еще на 24 дни. По состоянию на 10 января – это около 22 дней.

С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Подробно о том, какой план вероятно реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.