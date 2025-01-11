Борис Джонсон: Проблему України не вирішити без довгострокового членства в НАТО

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон не вважає за можливе досягнути довгострокового миру в Україні без надання нашій державі членства у НАТО.

Про це Джонсон сказав в інтерв’ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Джонсон наголосив, що до початку великої війни українці не могли реально розраховувати на членство в НАТО в найближчому майбутньому, оскільки "реальність була така, що французи були дуже проти, німці були дуже проти, не кажучи вже про угорців та інших".

"Цього не було в міжнародному порядку денному. Запрошення до НАТО України просто не могло бути. Але парадокс у тому, що вторгнення Путіна, його варварське рішення зробити це, тепер, на мою думку, зробило це (членство України в НАТО. – Ред.) моральним і стратегічним імперативом", – вважає Джонсон.

Реклама:

Утім, теперішня проблема, за його словами, полягає у тому, що це питання зараз не обговорюється активно.

"Я не чую, щоб хтось говорив, що коли ця катастрофа закінчиться, рішенням має стати членство України в НАТО. Люди перестали про це говорити. І я думаю, що це велика, велика втрата, тому що Захід знову відступає", – переконаний Борис Джонсон.

Нагадаємо, в листопаді Борис Джонсон закликав надати Україні кредит обсягом 500 млрд доларів, аби вона могла завершити війну, та оголосити дату, коли Україна стане членом НАТО.

Він також висловлював переконання, що в Україні можуть бути розгорнуті британські війська, якщо обраний президент США Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву.