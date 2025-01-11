Борис Джонсон: Проблему Украины не решить без долгосрочного членства в НАТО

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон не считает возможным достичь долгосрочного мира в Украине без предоставления нашему государству членства в НАТО.

Об этом Джонсон сказал в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

Джонсон отметил, что до начала большой войны украинцы не могли реально рассчитывать на членство в НАТО в ближайшем будущем, поскольку "реальность была такова, что французы были очень против, немцы были очень против, не говоря уже о венграх и других".

"Этого не было в международной повестке дня. Приглашения в НАТО Украины просто не могло быть. Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это (членство Украины в НАТО. – Ред.) моральным и стратегическим императивом", – считает Джонсон.

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Впрочем, нынешняя проблема, по его словам, заключается в том, что этот вопрос сейчас не обсуждается активно.

"Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает", – убежден Борис Джонсон.

Напомним, в ноябре Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит объемом 500 млрд долларов, чтобы она могла завершить войну, и объявить дату, когда Украина станет членом НАТО.

Он также выражал убеждение, что в Украине могут быть развернуты британские войска, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.