США передали Запорізькій області 74 зарядні станції, зокрема й для прифронтових територій

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило громадам Запорізької області 74 зарядні станції, які допоможуть забезпечити роботу органів влади навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Про це із посиланням на допис Запорізької ОВА, пише "Європейська правда".

Як зазначили у дописі, 16 громад Запорізької області отримали 74 сучасні зарядні станції від проєкту USAID "Зміцнення громадської довіри" (UCBI).

"Це обладнання допоможе забезпечити роботу органів влади навіть під час тривалих відключень електроенергії", – акцентували у Запорізькій ОВА.

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Надана техніка, зокрема, використовуватиметься в прифронтових громадах – таких як Оріхівська і Гуляйпільська, які регулярно зазнають обстрілів, зазначили в адміністрації.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В середині грудня інформували, що USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.

Нещодавно USAID доставило ремонтні матеріали для енергетиків, аби допомогти запустити газовидобувне підприємство у Полтавській області.