США передали Запорожской области зарядные станции, в том числе и для прифронтовых территорий

Агентство США по международному развитию (USAID) доставило общинам Запорожской области 74 зарядные станции, которые помогут обеспечить работу органов власти даже во время длительных отключений электроэнергии.

Об этом со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА, пишет "Европейская правда".

Как отметили в заметке, 16 громад Запорожской области получили 74 современные зарядные станции от проекта USAID "Укрепление общественного доверия" (UCBI).

"Это оборудование поможет обеспечить работу органов власти даже во время длительных отключений электроэнергии", – акцентировали в Запорожской ОГА.

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Предоставленная техника, в частности, будет использоваться в прифронтовых громадах – таких как Ореховская и Гуляйпольская, которые регулярно подвергаются обстрелам, отметили в администрации.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

В середине декабря информировали, что USAID передало 10 автономных сварочных аппаратов, которые помогут в быстром ремонте украинской энергетической инфраструктуры.

Недавно USAID доставило ремонтные материалы для энергетиков, чтобы помочь запустить газодобывающее предприятие в Полтавской области.