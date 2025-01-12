У США закликають до "максимального тиску" на Іран для стримування загроз

Міжнародна спільнота повинна повернутися до політики "максимального тиску" на Іран, аби зменшити загрози з його боку та наблизити цю країну до демократичної моделі існування.

Про це заявив призначений новообраним американським президентом Дональдом Трампом на посаду спецпредставника США з питань України та Росії в новій адміністрації Кіт Келлог, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

На заході, організованому в Парижі Національною радою опору Ірану, Келлог заявив – тиск на Іран повинен бути також економічним та дипломатичний.

"Цей тиск (на Іран, – Ред.) має бути не тільки кінетичним, не просто військовою силою, але також економічним і дипломатичним", – акцентував він.

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Він зокрема наголосив, що наразі існує можливість "змінити Іран на краще", але ця можливість не триватиме вічно.

"Ми повинні використати слабкість, яку зараз бачимо", – підкреслив кандидат на посаду спецпредставника США з питань України та Росії в новій адміністрації США.

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що у Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб зупинити ядерну програму.

А держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи іранську ядерну програму, заявив, що в Трампа є вікно для переговорів, а також зазначив, що розробка ядерної зброї Тегераном не є неминучою.

6 січня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення.