В США призывают к "максимальному давлению" на Иран для сдерживания угроз

Международное сообщество должно вернуться к политике "максимального давления" на Иран, чтобы уменьшить угрозы с его стороны и приблизить эту страну к демократической модели существования.

Об этом заявил назначенный новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России в новой администрации Кит Келлог, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

На мероприятии, организованном в Париже Национальным советом сопротивления Ирана, Келлог заявил – давление на Иран должно быть также экономическим и дипломатическим.

"Это давление (на Иран, – Ред.) должно быть не только кинетическим, не просто военной силой, но также экономическим и дипломатическим", – акцентировал он.

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Он в частности отметил, что сейчас существует возможность "изменить Иран к лучшему", но эта возможность не продлится вечно.

"Мы должны использовать слабость, которую сейчас видим", – подчеркнул кандидат на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России в новой администрации США.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы остановить ядерную программу.

А госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя иранскую ядерную программу, заявил, что у Трампа есть окно для переговоров, а также отметил, что разработка ядерного оружия Тегераном не является неизбежной.

6 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата.