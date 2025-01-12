Тимчасовий канцлер Австрії: країна залишатиметься надійним партнером в ЄС

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, який нещодавно вдруге тимчасово очолив уряд країни, заявив, що країна залишатиметься надійним та конструктивним партнером у Європейському Союзі.

У цьому він запевнив очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн під час телефонної розмови в суботу, 11 січня, передає "Європейська правда".

Шалленберг подякував фон дер Ляєн за "чудовий телефонний дзвінок".

"Австрія є і залишатиметься надійним і конструктивним партнером в Європейському Союзі", – написав тимчасовий очільник австрійського уряду.

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Він висловив сподівання на продовження спільної роботи.

Нагадаємо, у понеділок, 6 січня, президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру Партії свободи Герберту Кіклю провести переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Низка політиків у Німеччині назвали політичні події у сусідів "тривожним дзвінком".

Для Шалленберга, який також залишається міністром закордонних справ, це вже другий термін на посаді глави уряду. Після відставки Себастьяна Курца (ÖVP) він виконував обов'язки канцлера протягом двох місяців у 2021 році, перш ніж посаду голови Народної партії та канцлера обійняв Карл Негаммер.

Шалленберг навряд чи увійде до складу наступного уряду. Він оголосив, що не хоче обіймати міністерську посаду при ультраправому канцлері Герберті Кіклі.

Більше про Герберта Кікля – у статті Відродження Австро-Угорщини: як соратник Орбана йде до перемоги на австрійських виборах.