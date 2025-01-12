Временный канцлер Австрии: страна будет оставаться надежным партнером в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, который недавно во второй раз временно возглавил правительство страны, заявил, что страна будет оставаться надежным и конструктивным партнером в Европейском Союзе.

В этом он заверил руководительницу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время телефонного разговора в субботу, 11 января, передает "Европейская правда".

Шалленберг поблагодарил фон дер Ляйен за "замечательный телефонный звонок".

"Австрия есть и будет оставаться надежным и конструктивным партнером в Европейском Союзе", – написал временный глава австрийского правительства.

Реклама:

Он выразил надежду на продолжение совместной работы.

Напомним, в понедельник, 6 января, президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Ряд политиков в Германии назвали политические события у соседей "тревожным звонком".

Для Шалленберга, который также остается министром иностранных дел, это уже второй срок на посту главы правительства. После отставки Себастьяна Курца (ÖVP) он исполнял обязанности канцлера в течение двух месяцев в 2021 году, прежде чем должность председателя Народной партии и канцлера занял Карл Негаммер.

Шалленберг вряд ли войдет в состав следующего правительства. Он объявил, что не хочет занимать министерскую должность при ультраправом канцлере Герберте Кикле.

Больше о Герберте Кикля – в статье Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.