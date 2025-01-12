Майбутній радник Трампа з нацбезпеки розповів про його плани зустрічі з Путіним

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем Росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв’язок з російською стороною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі ABC.

Майк Волц підтвердив, що підготовка зустрічі Трампа з Путіним вже відбувається і що обраний президент вважає це необхідним для того, щоб спробувати реалізувати свої плани зупинити російсько-українську війну.

"Підготовка вже відбувається… З позиції Дональда Трампа, не можна про щось домовлятися, якщо у вас немає якихось відносин, якогось діалогу з іншою стороною. І звісно ми будемо встановлювати такий зв’язок у наступні місяці", – сказав Волц.

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Ведучий запитав про можливий формат зустрічі, зокрема, чи схиляються до думки, що це буде двостороння зустріч Трампа і Путіна, чи розглядають тристоронній формат, із залученням президента України Володимира Зеленського.

"Ми ще не визначили конкретних рамок, ми ще працюємо над цим. Але я очікую щонайменш на дзвінок у наступні дні чи тижні", – сказав Волц, ймовірно маючи на увазі розмову між Трампом і очільником Кремля.

Майк Волц ззаначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.

"Усі знають, що це має якось закінчитися у дипломатичний спосіб. Не думаю, що реалістично казати "Ми збираємося вигнати усіх до одного російських солдатів з кожного дюйма української території, навіть Криму". Президент Трамп визнав цю реальність, і, думаю, це великий крок вперед – те, що увесь світ визнає цю реальність. Тепер треба рухатися вперед (і думати – Ред.), як не продовжувати цей конфлікт, як не дати йому далі загостритися так, що туди втягнеться увесь світ", – сказав Волц.

Нагадаємо, кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Путіним.

У Кремлі, коментуючи цю заяву, зазначили, що російський правитель "відкритий до контактів".

Тим часом в МЗС України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.