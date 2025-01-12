Будущий советник Трампа по нацбезопасности рассказал о его планах встречи с Путиным

Номинированный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолц подтвердил, что команда избранного президента работает над подготовкой его будущей встречи с правителем России и для этого "в последующие месяцы" будет устанавливать связь с российской стороной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире ABC.

Майк Волц подтвердил, что подготовка встречи Трампа с Путиным уже происходит и что избранный президент считает это необходимым для того, чтобы попытаться реализовать свои планы остановить российско-украинскую войну.

"Подготовка уже происходит... С позиции Дональда Трампа, нельзя о чем-то договариваться, если у вас нет каких-то отношений, какого-то диалога с другой стороной. И конечно мы будем устанавливать такую связь в следующие месяцы", – сказал Волц.

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Ведущий спросил о возможном формате встречи, в частности, склоняются ли к мысли, что это будет двусторонняя встреча Трампа и Путина, или рассматривают трехсторонний формат, с привлечением президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы еще не определили конкретных рамок, мы еще работаем над этим. Но я ожидаю как минимум звонок в следующие дни или недели", – сказал Волц, вероятно имея в виду разговор между Трампом и главой Кремля.

Майк Волц отметил, что договоренность о прекращении огня была бы "очень положительным первым шагом" для того, чтобы начинать дипломатическим путем договариваться о прекращении войны.

"Все знают, что это должно как-то закончиться дипломатическим способом. Не думаю, что реалистично говорить "Мы собираемся выгнать всех до одного российских солдат с каждого дюйма украинской территории, даже Крыма". Президент Трамп признал эту реальность, и, думаю, это большой шаг вперед – то, что весь мир признает эту реальность. Теперь надо двигаться вперед (и думать – Ред.), как не продолжать этот конфликт, как не дать ему дальше обостриться так, что туда втянется весь мир", – сказал Волц.

Напомним, несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже работает над организацией встречи с Путиным.

В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что российский правитель "открыт к контактам".

В МИД Украины сообщили, что Киев ожидает встречи президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.