По итогам второго тура президентских выборов в Хорватии действующий президент Зоран Миланович победил на второй срок на преимущественно церемониальной должности, согласно предварительным результатам подсчета голосов с 98,65% избирательных участков.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии страны, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, по предварительному подсчету государственной избирательной комиссии, Миланович от оппозиционной Социал-демократической партии на президентских выборах в воскресенье, 12 января, набрал 74,58% голосов.

Его соперник Драган Приморац из Хорватского демократического союза получил 25,42%. Явка на выборах составила 44,15% избирателей.

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"Это большой день для меня лично, и я рассматриваю эту победу как признание моей работы, своеобразный акт доверия людей ко мне", – заявил Миланович.

Как известно, в первом туре, который прошел 29 декабря 2024 года, лидировал действующий президент Зоран Миланович с 51,48% голосов, его соперник Драган Приморац из Хорватского демократического союза получил 19,29%.

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО.

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

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