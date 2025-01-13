Польща заперечила, що словацьким депутатам "закрили небо" на шляху до Москви

У Міністерстві закордонних справ Польщі заперечили слова словацького депутата Андрея Данка, який заявив про те, що Польща начебто закрила небо під час польоту словацької делегації до Москви.

Про це розповів речник польського МЗС Павел Вронський у коментарі Polskie Radio, передає "Європейська правда".

Вронський заявив, що Польща не відмовляла словацькій делегації, яка у неділю, 12 січня, розпочала свій візит до Москви, у можливості пролетіти над своєю територією.

"Ми не відмовляли словацькій стороні в польоті, тільки вони надіслали нам неповні документи, без примітки, а потім, в ході розгляду справи, коли їх попросили їх доповнити, вони повідомили нам про зміну маршруту", – пояснив речник польського МЗС.

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Крім того, міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша запитали про польсько-словацькі відносини у зв'язку з ситуацією, що склалася в неділю в Щецині. За його словами, польсько-словацькі відносини мають хороший вигляд.

"А що стосується напрямку польоту, то я рекомендую летіти до Варшави, а не до Москви", – заявив він.

Зазначимо, 12 січня група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної "Словацької національної партії" Андреєм Данко вирушили у кількаденну поїздку до Росії, де планують говорити зокрема про продовження постачання російського газу після того, як його транзит через Україну став неможливим.

Анонсуючи поїздку до Росії, Данко заявив, що "вважатиме за честь" можливість виступити в Державній думі РФ.

Посольство України висловило обурення намірами словацьких депутатів, зауваживши, що такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України.

Поїздка словацьких депутатів відбувається у продовження скандального візиту до Москви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо, який там зустрівся з очільником держави-агресора Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди".