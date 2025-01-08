Посольство України обурене намірами словацьких депутатів поїхати в Москву

Українське посольство у Словаччині висловило обурення через наміри делегації словацьких депутатів відвідати Росію, яка майже три роки веде повномасштабне вторгнення проти України.

Про це йдеться в заяві посольства, яку цитує "Європейська правда".

Українські дипломати висловили здивування тим, що офіційні посадовці Словаччини після парламентських виборів 2023 року "жодного разу офіційно, відверто та публічно не засудили брутальні злочини Російської Федерації".

Натомість, додали в посольстві, стало відомо про плани віцеспікера парламенту Словаччини Андрея Данка здійснити візит до Москви на чолі делегації.

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"Посольство та українська сторона висловлює рішучий протест зазначеним намірам та вчергове закликає утриматися від контактів із злочинним режимом в Москві, оскільки такі кроки сприяють легітимізації російської агресії проти України", – підкреслили там.

Дипломати закликали парламентарів Словаччини відмовитися від "спроб умиротворення та загравання з агресором на догоду власним політичним та меркантильним інтересам".

"Історія доводить, що за історичні помилки політиків завжди платить народ. І словацька нація не є виключенням, оскільки в першій половині 20-го сторіччя вже ставала заручником недалекоглядності і безпринципності своїх лідерів, що призвело до всім відомих трагічних наслідків", – додало посольство України.

Як повідомлялось, група ультраправих депутатів Словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної партії SNS Андреєм Данко вирушить до Росії 10 січня.

Він має відбутись у продовження скандального візиту до Москви премʼєра Словаччини Роберта Фіцо, який там зустрівся з очільником держави-агресора Путіним. Більше про це – у статті редактора "ЄвроПравди".