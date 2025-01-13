Польша отрицает, что словацким депутатам "закрыли небо" на пути в Москву

В Министерстве иностранных дел Польши опровергли слова словацкого депутата Андрея Данка, который заявил о том, что Польша якобы закрыла небо во время полета словацкой делегации в Москву.

Об этом рассказал представитель польского МИД Павел Вронский в комментарии Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Вронский заявил, что Польша не отказывала словацкой делегации, которая в воскресенье, 12 января, начала свой визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией.

"Мы не отказывали словацкой стороне в полете, только они прислали нам неполные документы, без примечания, а потом, в ходе рассмотрения дела, когда их попросили их дополнить, они сообщили нам об изменении маршрута", – пояснил представитель польского МИД.

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Кроме того, министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша спросили о польско-словацких отношениях в связи с ситуацией, сложившейся в воскресенье в Щецине. По его словам, польско-словацкие отношения выглядят хорошо.

"А что касается направления полета, то я рекомендую лететь в Варшаву, а не в Москву", – заявил он.

Отметим, 12 января группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправились в многодневную поездку в Россию, где планируют говорить в частности о продолжении поставок российского газа после того, как его транзит через Украину стал невозможным.

Анонсируя поездку в Россию, Данко заявил, что "сочтет за честь" возможность выступить в Государственной думе РФ.

Посольство Украины выразило возмущение намерениями словацких депутатов, отметив, что такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины.

Поездка словацких депутатов происходит в продолжение скандального визита в Москву премьера Словакии Роберта Фицо, который там встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".