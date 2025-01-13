Греція та Британія близькі до угоди щодо мармурів Парфенону

Греція і Британський музей наближаються до важливої угоди про возз'єднання мармурів Парфенону, а потенційне рішення очікується вже в 2025 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Конфіденційні переговори щодо питання, яке багато років отруює грецько-британські відносини, принесли значний прогрес, хоча офіційна угода ще не підписана.

Основні дискусії зосереджені на постійному розміщенні скульптур в афінському музеї Акрополя, водночас пропонуючи головні грецькі артефакти для тривалих виставок у Лондоні.

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Однак дискусії передбачають, що не всі експонати, вивезені лордом Елгіном, будуть повернуті.

Очікується, що до Афін повернуться лише ті, що є важливими для возз'єднання мистецького та історичного наративу Парфенону – такі як фрагменти фризу, фронтони та метопи.

При цьому фрагменти, що не мають прямого зв'язку, такі як Каріатида з Ерехтейона, швидше за все, залишаться у Британії.

Важливою проблемою є дотримання британського закону 1963 року, який забороняє постійне вилучення артефактів з національних колекцій.

Працівники Британського музею шукають творчі правові рамки, щоб дотриматися цього обмеження і водночас задовольнити рішучу опозицію Греції щодо "позик" скульптур. Цей юридичний компроміс вважається вирішальним у захисті угоди від очікуваних судових оскаржень.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підкреслив культурне значення возз'єднання, порівнявши фрагментовані мармури з розділенням Мони Лізи.

Наразі приблизно половина збережених скульптурних елементів Парфенону знаходиться в Лондоні, в тому числі 16 метоп, що зображують битву Кентавра і Лапіфа, ключові частини фриза і скульптури з фронтонів, що ілюструють народження Афіни і її змагання з Посейдоном.

Обговорення також стикаються з логістичними перешкодами: визначенням часових рамок і способу передачі артефактів.

Експерти вважають, що як тільки будуть вирішені ширші суперечки, ці технічні питання будуть швидко вирішені.

Учасники переговорів висловлюють обережний оптимізм, що після десятиліть суперечок обидві сторони зможуть дійти до сталого рішення.

Оскільки на карту поставлено культурну спадщину та міжнародну дипломатію, останні кроки в цьому процесі можуть мати значні наслідки для глобальних дебатів щодо реституції артефактів.

Нагадаємо, у 2023 році тема повернення скульптур призвела до дипломатичного скандалу й скасування зустрічі Міцотакіса з тодішнім премʼєром Британії Ріші Сунаком.

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