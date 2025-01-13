Греция и Британия близки к соглашению по мраморам Парфенона

Греция и Британский музей приближаются к важному соглашению о воссоединении мраморов Парфенона, а потенциальное решение ожидается уже в 2025 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Конфиденциальные переговоры по вопросу, который много лет отравляет греческо-британские отношения, принесли значительный прогресс, хотя официальное соглашение еще не подписано.

Основные дискуссии сосредоточены на постоянном размещении скульптур в афинском музее Акрополя, одновременно предлагая главные греческие артефакты для длительных выставок в Лондоне.

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Однако дискуссии предполагают, что не все экспонаты, вывезенные лордом Элгином, будут возвращены.

Ожидается, что в Афины вернутся только те, которые важны для воссоединения художественного и исторического нарратива Парфенона – такие как фрагменты фриза, фронтоны и метопы.

При этом фрагменты, не имеющие прямой связи, такие как Кариатида из Эрехтейона, скорее всего, останутся в Британии.

Важной проблемой является соблюдение британского закона 1963 года, который запрещает постоянное изъятие артефактов из национальных коллекций.

Работники Британского музея ищут "творческие правовые рамки", чтобы соблюсти это ограничение и одновременно удовлетворить решительную оппозицию Греции относительно "заимствования" скульптур. Этот юридический компромисс считается решающим в защите соглашения от ожидаемых судебных обжалований.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис подчеркнул культурное значение воссоединения, сравнив фрагментированные мраморы с разделением Моны Лизы.

В настоящее время примерно половина сохранившихся скульптурных элементов Парфенона находится в Лондоне, в том числе 16 метоп, изображающих битву Кентавра и Лапифа, ключевые части фриза и скульптуры с фронтонов, иллюстрирующие рождение Афины и ее состязание с Посейдоном.

Обсуждения также сталкиваются с логистическими препятствиями: определением временных рамок и способа передачи артефактов.

Эксперты считают, что как только будут разрешены более широкие споры, эти технические вопросы будут быстро решены.

Участники переговоров выражают осторожный оптимизм, что после десятилетий споров обе стороны смогут прийти к устойчивому решению.

Поскольку на карту поставлено культурное наследие и международная дипломатия, последние шаги в этом процессе могут иметь значительные последствия для глобальных дебатов о реституции артефактов.

Напомним, в 2023 году тема возвращения скульптур привела к дипломатическому скандалу и отмене встречи Мицотакиса с тогдашним премьером Великобритании Риши Сунаком.

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