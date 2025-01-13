ЄС анонсував нову гуманітарну допомогу для України на 148 млн євро

Єврокомісія виділила додаткові 148 млн євро на гуманітарну допомогу для України та українських біженців у Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розмістила пресслужба Єврокомісії.

Анонсоване фінансування спрямують на гуманітарні проєкти в Україні та Молдові. Разом з цим пакетом на 148 млн євро загальна сума коштів, виділених Єврокомісією на гуманітарну допомогу Україні, сягає понад 1,1 млрд євро.

140 млн з нових коштів виділені на гуманітарні проєкти безпосередньо в Україні.

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"Фінансування буде спрямоване на невідкладну підтримку, таку як продукти харчування, прихисток, чиста вода, охорона здоров’я, підтримка в умовах зими. Ключові пріоритети – підтримка вразливих груп населення у районах сходу й півдня України, які дуже потерпають від війни", – йдеться у заяві.

Ще 8 мільйонів спрямовані на проєкти у Молдові – підтримку українських біженців та громад, які приймають їх. У тому числі йдеться про грошову підтримку, забезпечення доступу до охорони здоров’я та освіти, психологічну підтримку.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала перші 3 млрд євро від ЄС у рамках кредиту G7 на 50 млрд доларів, для погашення якого використають заморожені активи РФ.