ЕС анонсировал новую гуманитарную помощь для Украины на 148 млн евро

Еврокомиссия выделила дополнительные 148 млн евро на гуманитарную помощь для Украины и украинских беженцев в Молдове.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление разместила пресс-служба Еврокомиссии.

Анонсированное финансирование направят на гуманитарные проекты в Украине и Молдове. Вместе с этим пакетом на 148 млн евро общая сумма средств, выделенных Еврокомиссией на гуманитарную помощь Украине, достигает более 1,1 млрд евро.

140 млн из новых средств выделены на гуманитарные проекты непосредственно в Украине.

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"Финансирование будет направлено на неотложную поддержку, такую как продукты питания, убежище, чистая вода, здравоохранение, поддержка в условиях зимы. Ключевые приоритеты – поддержка уязвимых групп населения в районах востока и юга Украины, которые очень страдают от войны", – говорится в заявлении.

Еще 8 миллионов направлены на проекты в Молдове – поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их. В том числе речь идет о денежной поддержке, обеспечении доступа к здравоохранению и образованию, психологической поддержке.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила первые 3 млрд евро от ЕС в рамках кредита G7 на 50 млрд долларов, для погашения которого используют замороженные активы РФ.