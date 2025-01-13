Глава МЗС Угорщини бідкається через нібито атаку України на "Турецький потік"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "посяганням на суверенітет"дії, які загрожують безпеці енергопостачання.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.
Сійярто відреагував на заяви Москви про те, що нібито російські військові відбили повітряну атаку українських військових на інфраструктуру, яка забезпечує подачу газу по трубопроводу "Турецький потік".
За словами угорського міністра, "Турецький потік" має важливе значення для постачання природного газу до Угорщини та Центральної Європи.
"Ми очікуємо, що безпека і працездатність цього транспортного маршруту будуть поважатися усіма.
Безпека енергопостачання – це питання суверенітету, тому будь-які дії, що загрожують безпеці нашого енергопостачання, повинні розглядатися як посягання на суверенітет", заявив Сійярто.
Україна офіційно не коментувала повідомлень російського військового відомства про цю атаку.
Угорщина і Словаччина останнім часом відзначилися низкою антиукраїнських заяв, пов'язаних з припиненням дії контракту про транзит російського газу через Україну.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".
А Угорщина натякнула, що закриє Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів