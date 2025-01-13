Глава МИД Венгрии жалуется из-за якобы атаки Украины на "Турецкий поток"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "посягательством на суверенитет" действия, которые угрожают безопасности энергоснабжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Сийярто отреагировал на заявления Москвы о том, что якобы российские военные отбили воздушную атаку украинских военных на инфраструктуру, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".

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По словам венгерского министра, "Турецкий поток" имеет важное значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу.

"Мы ожидаем, что безопасность и работоспособность этого транспортного маршрута будут уважаться всеми.

Безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет", заявил Сийярто.

Украина официально не комментировала сообщений российского военного ведомства об этой атаке.

Венгрия и Словакия в последнее время отметились рядом антиукраинских заявлений, связанных с прекращением действия контракта о транзите российского газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".

А Венгрия намекнула, что закроет Украине путь в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов