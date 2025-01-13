Глава МИД Венгрии жалуется из-за якобы атаки Украины на "Турецкий поток"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "посягательством на суверенитет" действия, которые угрожают безопасности энергоснабжения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.
Сийярто отреагировал на заявления Москвы о том, что якобы российские военные отбили воздушную атаку украинских военных на инфраструктуру, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток".
По словам венгерского министра, "Турецкий поток" имеет важное значение для поставок природного газа в Венгрию и Центральную Европу.
"Мы ожидаем, что безопасность и работоспособность этого транспортного маршрута будут уважаться всеми.
Безопасность энергоснабжения – это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет", заявил Сийярто.
Украина официально не комментировала сообщений российского военного ведомства об этой атаке.
Венгрия и Словакия в последнее время отметились рядом антиукраинских заявлений, связанных с прекращением действия контракта о транзите российского газа через Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко раскритиковал Украину как ненадежного партнера и заявил, что ему надоело, как президент Владимир Зеленский ездит по Европе и "попрошайничает" и "шантажирует других".
А Венгрия намекнула, что закроет Украине путь в ЕС из-за остановки транзита энергоресурсов